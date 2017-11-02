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Son dakika: 'den aldıkları silahlarla askerlerimizi şehit ettiler

Giriş Tarihi: 2.11.2017 15:10 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 15:13
Son dakika: ABD'den aldıkları silahlarla askerlerimizi şehit ettiler

'de gerçekleştirilen hain saldırıda kullanılan silahların 'nın Amerika'dan aldığı silahlar olduğu ortaya çıktı. Teröristlere silah ve mühimmat yardımında bulunan Amerikali yetkililer silahların 'ye karşı kullanılmayacağını iddia ediyordu. Ancak PKK'lı teröristler, Amerika'dan aldığı silahları şehitlerimize yönelttiler.

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta çeşitli terör örgütleriyle kol kola giren Amerika, son olarak DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantısını silahlandırdı.

SİLAHLAR MEHMETÇİK'E DÖNDÜ

Teröristlere silah ve mühimmat yardımı yapan Amerikalı yetkililer, silahların karşı kullanılmayacağını iddia ediyordu. Ancak PKK'lı teröristler, Amerika'dan aldıkları silahları Türkiye'ye soktu.

8 ŞEHİT

Mehmetçik'e dönen silahlar 'nin ilçesinde kullanıldı, 6 askerimiz ile 2 korucumuz şehit düştü.

22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şemdinli'de çıkan çatışmayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, bölgede 17 teröristin, Tunceli'de ise 5 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD TANKSAVARI

Öldürülen teröristlerin üzerinden Amerika'nın verdiği tanksavar ve silahlar çıktı.

ABD'nin verdiği silahlarla askerlerimizi şehit ettiler

Son Dakika Haberi! Hakkari Şemdinli'de çatışma: 8 askerimiz şehit
Şehit yakınları çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti

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Son dakika: ABD'den aldıkları silahlarla askerlerimizi şehit ettiler
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