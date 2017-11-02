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: 'den önşartsız destek

Giriş Tarihi: 2.11.2017 19:55 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 19:57
Son Dakika: Bahçeli'den önşartsız destek

Hakkari'deki hain terör saldırısından sonra konuşan MHP Genel Başkanı Devlet , hükümete önşartsız destek vereceklerini söyledi.

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Son Dakika: Bahçeli'den önşartsız destek
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