Son dakika: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Bursa'da Recep Altepe'nin istifasının ardından boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için bugün seçim yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek amacıyla toplandı. Toplantıda, meclisin MHP grubu ve bağımsız üyeleri de AK Parti adayı Aktaş'a destek verdi. CHP'li meclis üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı. Yapılan seçimde 75 oy alan Aktaş, başkan seçildi.

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, evli ve 2 çocuk babası.