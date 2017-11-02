Son dakika: CHP'li başkan yardımcısının kızı gözaltına alındı

CHP Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı İshak Eryiğit'in Kuşadası Belediyesi'nde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan kızı F.S., Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin evine düzenlediği operasyonda terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'ndeki sorgusu tamamlanan F.S., güvenlik önlemleri altına Kuşadası Adliyesine sevk edildi. Polis ekipleri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacıyla F.S.'yi adliyenin arka kapısından içeriye aldı.

F.S.'nin adliyeye getirilişi sırasında CHP Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı olan babası İshak Eryiğit ve yakınları adliye önünde bekledi. F.S.'nin Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi.

Öte yandan; Kuşadası TEM Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda telefonunda ByLock tespit edilen ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi öğrencisi C.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulanan C.E. de adliye sevk edildi.

CHP’Lİ BAŞKAN’IN AYIBI