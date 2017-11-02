Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar - İşte yerli otomobili yapacak şirketler - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda, ilk yerli otomobili yapacak şirketleri açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili için elini taşın altına koyan babayiğitlerimizi ilan edeceğimiz bu toplantının ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Girişim grubu oluşturulması için bu ana kadar çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

YERLİ OTOMOBİLİN İLK ALICISI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Bugün ortak girişim tanıtım grubu için markası tasarımı mühendisliği üretimi pazarlaması Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Bundan 20 yıl önce ülkemizde yerli otomobil üretilmesindeki tereddütleri anlayabiliyorum. Hamdolsun bugün tarihi bir adım atıyoruz. Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım ortak girişim grubundan beklentimiz en geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması 2021'de de ticari satışına başlamasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yeri olan projede en küçük bir gecikme istemiyoruz. Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanınızda yer alacağım. Artık zaman kaybına tahammülümüz yok. Madem ki bu babayiğitlerimiz elini taşın altına soktu bize de destek olmak düşer. Şimdiden ilan ediyorum bu otomobilin ilk taliplisi benim. Bugün burada atılacak imzalar kararlılığımızın nişanesi olacak. Üretilecek otomobilin geleceğin ihtiyaçlarına uygun olacağından şüphe duymuyoruz. Bu otomobil tüm Türkiye'nin birikimi ile ortaya çıkacak.

"YAPAY ZEKA'YA KADAR HER ALANDA YENİ GİRİŞİMLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Ortaya doğru dürüst bir ürün koyulduğunda milletimiz tercihini ondan yana koyacaktır. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmesi bu tür girişimlerle mümkün. Dünya pazarlarında söz sahibi markaların ortaya çıkışlarında devlet desteği aldıklarını iyi biliyoruz. Biz de kendi markamız için bu şekilde hareket edeceğiz. Bundan sonra hangi alanda olursa olsun projesi olan herkese kapımız açıktır. Yapay zekaya kadar her alanda Türkiye'nim yeni girişimlere ihtiyacı var. Ne pahasına olursa olsun yüksek teknolojiye sahip üretim, bu anlayışla yapılacak yatırımlara öncelik tanımalıyız. Bu işin aktörleri şu anda bu salonda. Ekonominin ve teknolojinin gittiği yön bellidir. Bizim de kendimizi buna göre ayarlamamız gerekir. Milletimiz hala merhum Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası projesinin neden gerçekleşmediğini anlayamıyor. İşin gerisinde başka tezgahlar bulunduğu ortada. Devrim otomobilinin deposuna yakıt konmadığı için yolda kalması bu projenin rafa kalkmasının gerçek sebebi olamaz. Aradan 60 yıla yakın süre geçti ve merhum Nuri Killigil silah ve cephanede geldiği noktaya yeni geliyoruz. Yerli savunma sanayimizi yeni yeni ticari düzeye ulaştırabildik.

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