Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Son dakika...'a ağır darbe: 11 günde 283 kişi gözaltına alındı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017 09:57 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 10:40
Son dakika...DEAŞ'a ağır darbe: 11 günde 283 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü son 11 günde genelinde 'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 283 kişinin gözaltına alındığı ve 66 el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü eylem arayışında bulunduğu bilgisi edinilen terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde operasyonlar düzenlendiği ve 25 ilde 283 kişinin gözaltına alındı açıkladı. Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, eylem arayışında bulunduğu bilgisi edinilen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde operasyon düzenlendi. 25 ilde yapılan 96'sı Türk, 187'si Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 283 şahsın gözaltına alındığı operasyonlarda; 66 adet el yapımı patlayıcı, 2 kilogram nevi belli olmayan toz madde, 8 adet tabanca tabancalardan 3'ü kurusıkı, 405 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pala, çok sayıda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için var gücüyle çalışan Teşkilatımız terör örgütü mensuplarının en kısa zamanda yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmeleri için yürüttüğü kararlı mücadeleyi sürdürecektir"

İstanbul'da son dakika haberi! 136 operasyon, 968 gözaltı!
Son Dakika: İstihbaratçıları bile dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika...DEAŞ'a ağır darbe: 11 günde 283 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz