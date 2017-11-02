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Topçu sert çıktı: "Şeddeli eşeklik yapamazsın, edepli ve saygılı ol"

Giriş Tarihi: 2.11.2017 20:09
Topçu sert çıktı: Şeddeli eşeklik yapamazsın, edepli ve saygılı ol

Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü 'ın Cumhurbaşkanı 'a yönelik seviyesiz sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Şeddeli eşeklik yapamazsın, edepli ve saygılı ol" dedi.

Topçu, TÜRKSOY'un düzenlediği "Türkistan'dan Anadolu'ya İrfan Mektebinin Hocaları" panelinde yaptığı konuşmada, "Bugün dünya haritasında ayrı ayrı yerlerde görünsek de aynı kökten, aynı kültürden, aynı tarihten gelen bir bütünüz, kısaca aynı milletteniz biz. Özümüz bir, sözümüz bir, aramızda mesafeler görünse de kıblemiz bir, kitabımız bir, imanımız bir, aynı gök kubbe altında aynı deyişler titretiyor gönül telimizi" dedi.

Topçu, panel çıkışında Sözcüsü Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik seviyesiz sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
"Demokrasi tarihimizde ilk defa milletin doğrudan oyu ile dışarıdan yedi düvel, içeriden birbirine benzemez 17 partiye rağmen seçilen, 15 Temmuz da küresel emperyal güçlerin piyonu FETÖ'nün alçak darbesine milleti ile birlikte darbe indiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkomutanı ve seçilmiş Cumhurbaşkanına yapılmış hakarete Kürt'ü, Türkmen'i Arap'ı, Zaza'sı, Arnavut'u, Boşnak'ı, Abhaz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si ile Büyük Türk Milletinin vereceği cevap 'şeddeli eşeklik yapamazsın, edepli ve saygılı ol' olacaktır."

2011 yılına kadar kendisinin de temsili siyaset yaptığını hatırlatan Yalçın Topçu, "temsili siyaset yapan arkadaşlara tavsiyem; yapıcı, yol gösterici, sorumlu, sen dili yerine ben dili kullanan, pozitif bir anlayışla muhalif siyaset yapmalarıdır" şeklinde konuştu.

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Topçu sert çıktı: "Şeddeli eşeklik yapamazsın, edepli ve saygılı ol"
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