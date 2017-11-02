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'de çatışma! 3 terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 2.11.2017 13:53

DHA'nın haberine göre, 'nin Nazımiye ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist ölü ele geçirildi.

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Tunceli'de çatışma! 3 terörist öldürüldü
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