Tunceli'de gri listede aranan teröristler etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Nazımiye ilçesi kırsalındaki Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde gerçekleştirilen ve çıkan çatışmada 8'i ölü, biri sağ olmak üzere 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

Operasyonda, 3'ü kadın 8 teröristin ölü, bir kadın teröristin de sağ olarak ele geçirildiği belirtilerek, teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer aldığı anlaşıldı.

Bu teröristlerden Güler'in ise örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu saptandı.

Kentte uzun süredir sürdürülen operasyonlarda ilk gez "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer alan 4 teröristin aynı operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda, teröristlerden 6 kalaşnikof tüfek ile bir M-16 piyade tüfeği, biksi ve kanas olarak bilinen keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.