Anadolu Adliyesi’nde "rüşvet" suçüstüsü

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bugün ilginç bir rüşvet operasyonu vardı. Operasyon düzenlenen kişi adliye çalışanıydı.

Başsavcılık, rüşvet aldığı yönünde hakkında ihbar bulunan 13. İcra Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yunus Y. İle ilgili bir süre önce soruşturma başlatmıştı.

Yunus Y. , önceden seri numaraları alınmış 3000 Lira rüşvet ile icra kaleminde rüşvet alırken polis operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Şüpheli üzerinde, çantasında ve çekmecesinde yapılan aramada, maaşı ile orantılı olmayan para ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise 10 bin dolardan fazla para, 5600 euro bulundu. Evdeki aramada ayrıca 4 adet silah ele geçirildi. Aracında yapılan aramada yine maaşı ile orantısız fiyatlarda çok sayıda pahalı saat ve güneş gözlükleri bulundu.

Eşyalara el konuşurken şüpheli yürütülen soruşturma kapsamında sorgusu ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yunus Y. rüşvet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.