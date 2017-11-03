Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi: 23 il için program hazır

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Şunu herkes bilmelidir ki; bu topraklarda tek bir terörist kalıncaya kadar bu mücadelede kararlılıkla hiçbir taviz verilmeden sürdürülecektir. Bu alçakların arkasında kimlerin olduğunu da biliyoruz. Gün gelecek bunlar, bu asil milletin yüzüne bakamayacaklar. Tek şartımız, bu mücadelede mutlak başarı var. İnşallah milletimizin gündeminden bu işi düşüreceğiz. Genelkurmay Başkanımız, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanımız, 3. Ordu Komutanımız bugün bizlerle beraber, bu bir tamamen tevafuk. Onlar, bu bölgede birlikleri dolaşıyorlar. Bu akşam da bizimle beraberler.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 il için uygulanacak özel program çalışmaları tamamlandı. Sonuç, bir hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Neler var, ne getiriyoruz? Ana hatlarıyla söylemek gerekirse 23 ilimizde uygulayacağımız teşvik tedbirleri 6. bölge tedbirlerini kapsayacak. Artı cazibe merkezleri için geliştirdiğimiz ilave teşvikleri de kapsayacak. Böylece buralarda, bu 23 ilde yatırım yapmak için hiçbir mazeret kalmıyor. Artık hemşehrilerimizden bekliyoruz

Önümüzdeki 3 yıl için planlarımızı yaptık. Ne var burada? Türkiye orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçecek. Yani milli geliri kişi başına 13 bin doların üzerine çıkaracağız ve büyümeyi ortalama yüzde 5,5 seviyesinin üstünde gerçekleştireceğiz. Her yıl bir milyon vatandaşımıza iş aş sağlayacağız. Bunun için daha çok yatırım yapmamız lazım