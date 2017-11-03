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Son dakika: 'dan flaş enflasyon açıklaması

Giriş Tarihi: 3.11.2017 13:15 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 13:46
Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş enflasyon açıklaması

Son dakika haberi... Erzincan'da yaptığı açıklamada, nın beklenenin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Piyasanın nakit ihtiyacını karşılayarak üretim girdi maliyetlerinin azaltılacağını, böylece enflasyon kendi doğal şartlarıyla inmiş olacak. Hedefimiz enflasyonda tek hane. Bölgesel şartlardan kaynaklanan dalgalanmalar oluyor" dedi.

, enflasyonun düşmesini sağlayacak açıklamayı yaptı. Başbakan Yıldırım, nın beklenenin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Piyasanın nakit ihtiyacını karşılayarak üretim girdi maliyetlerinin azaltılacağını, böylece enflasyon kendi doğal şartlarıyla inmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Dünkü Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında 5 milyar dolar tutarında 22 projeyi karara bağladık. Burada tabii hava savunma sistemi var, tank modernizasyonu var, elektronik koruma sistemleri var, gemiler var. İçişleri Bakanlığımızın, jandarmanın ihtiyaçları var, toplam 22 proje. Bütün bunlarda karar alındı ama önemli tarafı şu, projelerde yerlilik oranı oldukça yüksek.

Enflasyon rakamlarında beklenenin üzerinde bir rakamla karşı karşıyayız. Hedefimiz tek haneye düşürmek, aldığımız önlemler var, önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Piyasanın nakit ihtiyacını karşılayarak üretim girdi maliyetlerinin azaltılacağını, böylece enflasyon kendi doğal şartlarıyla inmiş olacak. Hedefimiz enflasyonda tek hane. Bölgesel şartlardan kaynaklanan dalgalanmalar oluyor

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Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş enflasyon açıklaması
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