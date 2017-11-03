“Başbakan’ın da bir Başbakan’ı var”

Başbakan Binali Yıldırım
dün 'Karar Alma Mekanizmalarında Kadın' temalı sempozyumda konuştu. Türk kadınının Türkiye'nin ekonomisine, siyasetine, akademik hayatına, bütün kurumlarda ağırlığını koyduğuna dikkat çeken Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Kadınlar sadece bir yerde çalışmıyor, işinin de evinin de patronu. Biz, o zaman vah halimize. Ben Bakan olduğumda da söylerdim, Bakan olabilirsin ama Bakan'a da bir bakan var. Başbakanın da Başbakanı var. Bir yerde kadın patronsa iş daha güzel ve ahenkli, sorunsuz oluyor. Çünkü erkeklerin nutku tutuluyor, itiraz edemiyorlar.
Para sizde güç sizde. Ayrıca üniversitelerde hocaların yüzde 54'ü kadın. İlim de sizde, irfan da sizde. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın milleti meydanlara davet ettiği, o alçak darbe girişiminde meydana en önce inen kadınlarımız oldu. Her iki kişiden bir tanesi kadındı. Yeri geldi arabaya bindi şoförlük yaptı, yeri geldi tankın üzerine çıktı. Alçaklara geçit vermedi. İşte böylesine güçlü, yiğit kadınları olan bir milletin sırtı yere gelmez.
İstiklalimiz için de istikbalimiz için de kadın erkek yine birlikte hareket ediyoruz. 2023 hedeflerimiz 2071 vizyonumuz yolunda emin adımlarla devam ediyoruz. Bu vizyonda kadınlar öncü olacak. Kadınlarımız güçlendikçe ülkemiz güçlenecek. Bölgemiz huzura kavuştuğunda Türk kadınının gücü minnet ve şükranla anılacak.
Başbakan Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile telefonla görüştü. Yıldırım, İspanya'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Katalonya'nın İspanya'nın iç meselesi olduğunu söyledi. ANKARA