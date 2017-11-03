ByLock’çu 40 polis tutuklandı

Adana: Bank Asya
'ya para yatırıp himmet verdikleri ve taltif aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 145 amir, komiser ve polisten, ByLock
kullandıkları belirlenen 40'ı tutuklandı. Davadaki tutuklu polis sayısı 107'ye ulaştı. Ayrıca FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sözleşmeli subayların imamı olduğu belirlenen Gürdal T. gözaltına alındı.
Bursa:
Örgüte ait kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'na 25 bin lira ile 500 bin lira arasında bağış yaptıkları ve bazılarının da ByLock kullandığı belirlenen 41 işadamı gözaltına alındı.
Kocaeli:
Biri muvazzaf üsteğmen, biri ihraç edilmiş 4 teğmen ve 18 astsubay gözaltına alındı.
İstanbul:
İstanbul merkezli 14 ilde, ByLock yazışmalarının çözümlenmesi üzerine haklarında gözaltı kararı bulunan 60 kişiden 20'si yakalandı.
Çanakkale:
7 havacı muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Ş.Urfa:
9 kişi ByLock'tan tutuklandı.
Samsun:
ByLock kullandığı belirlenen, Ordu'nun Akkuş ilçesi eski kaymakamı Hüseyin Atilla gözaltına alındı.
Sivas:
Askeri imam oldukları belirlenen bir üsteğmen ve bir astsubay tutuklandı.