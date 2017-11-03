CHP’li Bülent Tezcan’a bir soruşturma da Tekirdağ Başsavcılığı’ndan…

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan 30 Ekim günü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi'nde düzenlediği basın toplantısında daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözlerle hakaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı'na sahip çıkmış, o başkanın sözlerini daha ağır ifadelerle tekrarlamıştı.

Bülent Tezcan hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın hemen ardından 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Başsavcılığın tahkikat evrakını Tezcan milletvekili olduğu için yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği öğrenildi.

Bilindiği gibi daha önce Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının şikâyeti üzerine Bülent Tezcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatılmıştı. İki soruşturmanın birleştirileceği öğrenildi.

Bilindiği gibi Bülent Tezcan Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminin önemli ismi Adil Öksüz'ün hakkında yakalama kararı bulunduğu sırada Türkiye'de birçok kez uçakla uçuş yaptığını iddia etmiş, daha sonra bu iddianın gerçekdışı olduğu, Bülent Tezcan'ın ortaya attığı Adil Öksüz'ün darbeci Öksüz değil, esnaf olduğu belirlenmişti.