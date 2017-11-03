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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Git yat aşağı

Giriş Tarihi: 3.11.2017 18:11 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Git yat aşağı

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , kendisiyle ilgili skandal açıklamalarda bulunan 'li Tezcan cevap vererek "Bu lafı eden kişi afedersin kendisini vurdular ve ben kendisini geçmiş olsun diye arıyorum. Düşünebiliyor musun? Diktatör seni arar mı? Ben seni arıyorum, bu insaniyetliktir, rahmet duygusudur. " şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , Vestel Venüs Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası ile Zorlu Meta Nikel Kobalt Tesisi açılışında yaptığı konuşmada kendisine hakaret eden 'li Tezcan'a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ilgili kısım şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: Bu açılış benim için çok anlamlı

"DİKTATÖR SENİ ARAR MI? BEN SENİ ARIYORUM..."

Kalkıp benimle ilgili diktatör diyorlar. Git yat aşağıya. Yani şahsıma bu lafı eden kişi afedersin kendisini vurdular ve ben kendisini geçmiş olsun diye arıyorum. Düşünebiliyor musun? Diktatör seni arar mı? Ben seni arıyorum, bu insaniyetliktir, rahmet duygusudur. Partimizin, kalkıpta bazı belediye başkanlarının istifaları ile ilgili konuşuyorsun! Sana ne? Sen kendi partinin içine bak. Bizim partimizin kendi içindeki uyguladığı strateji seni ilgilendirmez. Bunca yıldır partinin başındasın, kazandığın bir seçim var mı onu söyle! Sen 9 seçim kaybettin hala oradasın! Böyle başarısız bir kaleci olunca önemli değil, biz mutluyuz. Çalışacağız, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğiliriz. Kul huzurunda asla! Ülkemiz geçmişte vizyonsuz yönetimin bedelini ağır bir şekilde ödedi. Artık kimsenin milletin karşısına böyle bir üslupla çıkmaması gerekiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Git yat aşağı
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