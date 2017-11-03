Cumhurbaşkanı Erdoğan koşuyor

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Maden kazasında hayatını kayben 301 kardeşime bir kez daha Allah'ta rahmet diliyorum. Türkiye'nin dış ticaret hacmi bakımından 7. büyük şehri olan Manisa'nın çok fazla potansiyeli bulunuyor. Manisa'yı hak ettiği düzeye yükselteceğimize inanıyorum.

AK Parti teşkilatları olarak bu konuda en büyük görev size düşüyor. Şimdiden çalışmaya başlayarak kapısını çalmadık ev işyeri bırakmayacak bir programı uygulamaya başlamalıyız. 2019 yılındaki seçimlerde hedeflerimize ulaşmamız önümüzdeki aylarda yapacağımız çalışmalara bağlı.

Hiç kimsenin kendi kişisel ajandasını kariyer planlamasını AK Parti'nin üzerinde tutmaya hakkı yoktur.

Belediyelerde başlattığımız değişim süreci ülkemize karşı sorumlulukları güçlü yerlere taşıma amacı taşıyor. Kimse bunu farklı yere çekmesin.

Milletimizin beklentilerine cevap verebilmek için bu değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla görevini devreden arkadaşlarımıza teşekkür ederek görevimize devam edeceğiz. AK Parti Türkiye'nin üzerinde değildir.

Ne teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımıza ne de belediye başkanlarımıza vefasızlık gösterme niyetimiz yoktur. Asla olamaz.

Kardeşlerim, önceki gün 1 Kasım tarihi yılın ilk günlerinde 5 Ocakta şehit verdiğimiz kahramanın doğum günüydü. İzmir adliyesinde yapmak istedikleri katliamı önleyen Fetih Sekin'i bu cesur polisimizi rahmetle saygıyla yad ediyorum.

Türkiye hala dim dik ayaktadır. İş başa düştüğünde bütün varlığını feda eden o yiğitler sayesinde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz.

Onların çok paraları olabilir, gelişmiş silahları olabilir. Bunların etkisi bir yere kadardır. Bu coğrafyanın bir görünen yüzü bir de görünmeyen yüzü vardır. Biz meselelere basiretle zengin bir tecrübe ile bakıyoruz.