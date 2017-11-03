Dışişleri Bakanlığı: Açık bir ihlaldir

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan ile Mısır'ın 30 Ekim-4 Kasım'da Rodos Adası'ndaki müşterek amfibi taarruz tatbikatına yönelik ikazın Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliğine iletildiği ve Ege'de gerginliği tırmandıracak tek taraflı hareketlerden kaçınılmasının öneminin hatırlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, askeri makamlardan temin edilen bilgilerden, Yunanistan ile Mısır'ın 30 Ekim-4 Kasım'da Rodos Adası'nda müşterek amfibi taarruz tatbikatı yapmakta olduğunun öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "1947 Paris Barış Antlaşması, silahsızlandırılmak koşuluyla İtalya tarafından Yunanistan'a bırakılmış olan Rodos'ta her türlü askeri eğitim faaliyetini yasaklamaktadır. Dolayısıyla, Rodos'ta icra edilen bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu tatbikata yönelik ikazımız Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliğine iletilmiş ve Ege'de gerginliği tırmandıracak tek taraflı hareketlerden kaçınılmasının önemi hatırlatılmıştır. Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve hasmane eylemlerden kaçınması beklentimizi vurguluyor ve üçüncü tarafları da Yunanistan'ın bu tür ihlallerine ortak olmamaya davet ediyoruz."