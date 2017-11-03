Fatih Portakal'dan canlı yayında skandal gaf!

Fox Tv'nin sözde tecrübeli haber spikeri Fatih Portakal, dün Şemdinli'de yaşanan hain terör saldırısında şehit olan 9 güvenlik görevlimizin haberini sunmaya çalışırken öldürülen PKK'lı teröristler için "Allah rahmet eylesin" ifadesini kullanınca büyük tepki topladı.

Fatih Portakal ölen teröristlere rahmet okudu!

PKK'YA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Hükümete muhalif görüşlerini Fox TV ekranlarından her fırsatta açıklayan Portakal daha önce de PKK'ya teşekkür etmiş ve yine çok eleştirilmişti.

Fatih Portakal daha önce canlı yayında 'Türkiye PKK'ya teşekkür etmeli. PKK olmasaydı Türkmenler, IŞİD tarafından öldürülürdü.' diyerek büyük bir skandala imza atmıştı.