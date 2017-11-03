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'dan canlı yayında skandal gaf!

Giriş Tarihi: 3.11.2017 12:48 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 12:50
Fatih Portakal'dan canlı yayında skandal gaf!

'nin sözde tecrübeli haber spikeri , sunduğu haber programında öldürülen 'lı teröristler için “Allah rahmet eylesin” diyerek büyük bir gafa imza attı. Daha öncede canı yayında ' PKK'ya teşekkür etmeli' diyerek büyük bir skandala imza atan Portakal yine tepkilerin hedefi oldu.

'nin sözde tecrübeli haber spikeri , dün 'de yaşanan hain terör saldırısında şehit olan 9 güvenlik görevlimizin haberini sunmaya çalışırken öldürülen 'lı teröristler için "Allah rahmet eylesin" ifadesini kullanınca büyük tepki topladı.

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PKK'YA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Hükümete muhalif görüşlerini Fox TV ekranlarından her fırsatta açıklayan Portakal daha önce de PKK'ya teşekkür etmiş ve yine çok eleştirilmişti.

Fatih Portakal daha önce canlı yayında 'Türkiye PKK'ya teşekkür etmeli. PKK olmasaydı Türkmenler, IŞİD tarafından öldürülürdü.' diyerek büyük bir skandala imza atmıştı.

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Fatih Portakal'dan canlı yayında skandal gaf!
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