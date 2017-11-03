Hakkari'deki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Şemdinli'nin Topraklı Tepe Bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının açtığı taciz ateşinde yaralanan Özyurt, helikopterle kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesine getirilen şehit Özyurt için İlçe Jandarma Komutanlığının bahçesinde tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.

- "Hiçbir haine boyun eğmeyeceğiz"

Kaymakam Fatih Okumuş, yaptığı konuşmada, şehit Özyurt'un peygamberlikten sonra en yüksek mertebe olan şehadet mertebesine ulaştığını söyledi.

"Ersin, bayrak, vatan ve kutsallarımız için şehit oldu." diyen Okumuş, şunları kaydetti:

"Bunu unutmayacak ve unutturmayacağız. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Hain, alçak, dış güçlerin maşaları, karanlık odakların taşeronları, PKK terör örgütüne ve hiçbir terör örgütüne boyun eğmeyeceğiz, yılmayacağız ve gerekirse kanımızın son damlasına kadar bu aziz vatanı savunacağız. Hiçbir haine boyun eğmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hiçbir karanlık güç bozamayacak. Bugün acımız ne kadar büyük olsa da hainleri sevindirmeyeceğiz."

Yakınları, şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılarak Zazaca ve Türkçe ağıtlar yaktı.

- Binlerce kişi terör örgütünü kınadı

İl Müftüsü Mecit Can'ın okuduğu duanın ardından şehidin naaşı, Ulu Camisi'ne getirildi.

Şehit askerin cenazesi, namaz sonrası Murat köyüne bağlı Alak Mezrası'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan binlerce kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Şehide uzanan eller kırılsın" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla terör örgütünü protesto etti.

Törene Bingöl Valisi Ali Mantı, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay ile Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi de katıldı.