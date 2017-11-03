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’da operasyonları: 46 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 3.11.2017 07:45 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 08:09
İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 46 kişi tutuklandı

polisince ile mücadele kapsamında son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 197 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 76 şüpheliden 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 24-31 Ekim tarihleri arasında 18 ayrı operasyona imza attı. ile mücadele kapsamında sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine yönelik baskınlarda 197 kilo 825 gram esrar, 3 bin 920 ecstasy hap, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 19 fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında, çoğu sokaklarda uyuşturucu satan 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilerden oluşan 76 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 46'sı çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 46 kişi tutuklandı
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