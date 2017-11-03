Kahramanlarımız

Hakkari Şemdinli
'de şehit düşen güvenlik güçlerinin hikayeleri yürekleri dağladı. Şehit Uzman Çavuş 28 yaşındaki Gökhan Kurak, Zonguldaklıydı. Düğünlerde saz ve keman çalarken, uzman çavuş oldu. 2014'ten beri Şemdinli'de görev yapıyordu. Doğu'daki görevinin bitmesine de 8 ay kalmıştı. Bir ev alıp evlenmeyi hayal ediyordu. Kardeşi Uğur Kurak da uzman çavuşluk sınavını kazanmış ancak babası izin vermemişti.
YENİ EVLİYDİ
Sözleşmeli Er Emre Karaaslan (24), 9 ay önce göreve başlamıştı ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut karakolunda görev yapıyordu. Kısa bir süre önce de Helin Kaya ile evlenmişti. Acı haberi alan Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vani mahallesindeki eşi sinir krizleri geçirdi. Şehit haberini işçi olarak çalıştığı fabrikada alan baba İhsan Karaaslan ve anne Naciye Karaaslan da yıkıldı.
TAYİNİ ÇIKTI, O GİTMEDİ
Sözleşmeli er Sercan Kara (26), bekardı. 4 yıldır da Hakkâri'de görev yapıyordu. Bir süre önce kendisinin de bulunduğu konvoya bombalı saldırı düzenlenmiş, bir arkadaşı da şehit olmuştu. Süresi dolduğu için tayini İzmir'in Foça ilçesine çıkmasına rağmen, arkadaşlarının Kuzey Irak'a gitme durumu nedeniyle yeniden geçici görevle Hakkâri'ye gitmişti.
BİLETLERİNİ BAŞBAKAN ALDI
Sözleşmeli er Tayfun Kavun (26), 4 kardeşin en büyüğüydü ve 3 yıldır Hakkâri'de görev yapıyordu. Kırşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan babası baba Recep Kavun ve annesi Ayşe Kavun, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ekonomik durumları iyi olmayan Kavun çifti, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nin açılışında Başbakan Binali Yıldırım ile görüşerek, asker oğullarının yanına Hakkâri'ye gitmek istediklerini söylemişlerdi. Yetkililer de biletlerini almıştı. Ancak ailesi oğullarının yanına gidemedi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Sözleşmeli Er Ömer Küçük (27), 3 kardeşin en küçüğüydü.
Sözleşmeli Er Erhan Karaca (28) bekârdı ve 5 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapıyordu. Samsun'un Canik ilçesindeki Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan babası Ayhan Karaca acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
Güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin icin Hakkari Şemdinli'de tören yapıldı.
Şaban YILMAZ-Aykut AKTAŞ-Tuna ÇAM-Murat ALHAN