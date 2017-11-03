Bahçeli'den önşartsız destek

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, terörizmin vahşi, acımasız ve hain yüzünü bugün bir kez daha gösterdiğini, milli yürekleri kavurduğunu, milli vicdana ateş düşürdüğünü belirtti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında terör örgütü PKK'lıların alçakça, namertçe güvenlik güçlerine kast ettiğini bildiren Bahçeli, altısı asker, ikisi korucu olmak üzere sekiz kahramanın şehit olduğunu, biri ağır olmak üzere iki kahramanın yaralandığını hatırlattı.

Şehitlere rahmet, kederli aileleri ile Türk milletine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Bahçeli, terörizmin asla kazanamayacağını vurguladı. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Teröristler döktükleri kanda çırpına çırpına boğulacaklardır. Türkiye muktedirdir, Türk milleti kudretlidir, hıyanete göz açtırılmayacaktır. Kandan nemalanan, şiddetten faydalanan, kötülükten yararlanan, çevremizde yuvalanan PKK'lı katiller, inanıyorum ki yok edileceklerdir. Hükümetin terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlı ve korkusuz mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi ve içten dileğimdir. Milli mukavemet kırılamayacak, milli birlik ve kardeşlik ruhu bozulamayacaktır. Türk milleti iman ve iradesiyle, ihanetin belini kıracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede ön şartsız milletin yanında, devletin arkasında, hükümetin destekçisidir."

Zulme alkış, bölücülüğe ve düşmanlığa çanak tutanların, zalimlere kucak açanların kaybetmeye, yaptıklarının bedelini ödemeye mahkum ve mecbur olduğunu bildiren Bahçeli, "Türkiye badireleri aşacak inançta, belaları yenecek kuvvettedir. Bilinsin ki şehitler ölmeyecek, vatan bölünmeyecek, al bayrak da inmeyecektir." paylaşımında bulundu.