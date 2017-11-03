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Baykal'dan haber var

Giriş Tarihi: 3.11.2017 18:31 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 19:05

'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama az önce geldi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevapları veriyor" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili 'ın sağlık durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevapları veriyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yaptığı son açıklamada "(Deniz Baykal'ın sağlık durumu) Deniz Bey 19 gündür reanimasyonda, yoğun bakım altında kalmaya devam ediyor. Deniz Bey'in yaşamsal bulguları ve genel durumu stabil. Uyku hali devam ediyor. Uyanık olduğu dönemlerde ise bilinç durumunda bir önceki açıklamamıza göre belirgin bir yükseliş gözlemliyoruz. Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevapları veriyor." dedi.

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Baykal'dan haber var
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