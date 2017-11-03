Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuşuyor - CANLI

"ONLAR ÇÖZMEZSE BİZ YERLE BİR EDERİZ"

Ölürken bile gülen şehitlerimiz müsterih olsunlar. Devletimiz üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde. Genelkurmay Başkanım, Kuvvet Komutanlarım hepsi o bölgede. Bu olaylar sebebiyle bölgeyi dolaşıyorlar. Her an nerede ne var, anında üzerine üzerine gidiyoruz. Son yıllarda hizmete soktuğumuz İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere terörle mücadele yöntemlerimizi değiştirdik. Mücadeleyi teknolojinin imkanları üzerinde yürütüyoruz. Bölücü örgüt tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bizim için ülkemizin bekasından daha önemli bir şey yoktur. Üzerimize salınan terör örgütleri, teröristler neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır. Irak ve Suriye'nn pek çok yeri terör yuvası halinde. Terör örgütlerini bizzat kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Kandil'deki ve Sincar'daki sorunu bu bölgenin hukuki egemeni olan devlet çözmezse biz buraları yerle bir ederiz.

ERDOĞAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Bugüne kadar bizi müttefiklik diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak ve Suriye'deki tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz biline. Sınırlarımız dışındaki tüm terör bataklıklarını kurutmakta kararlıyız. Şayet oralarda sakındığı bir şey olanlar tedbirini alsın. erablus-El Bab hattında başarıyla sonuçlandırdığımız, İdlib'de yine başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımızı her an diğer bölgelere yayabiliriz. Sonradan darılmaca olmasın. Bunları söyleyince hemen Batı ülkelerinden sesler yükselecek. Kusura bakmasınlar bizim Efe'lerimiz şahsidir. Onlar bize Efe'lik taslamasın. Terör örgütü mensupları, kendi başkentlerinde gösteri yaptıklarında ses çıkarmayanların söylediklerinin bizim için önemi yoktur. Onlar bizim hassasiyetimizi anlayamaz.

GÜNEŞTE VERDİĞİ SÖZÜ GÖLGEDE BOZAN HAYIRSIZLAR

Bölücü terör örgütünün başının posteri Fransa'da Devlet TV'sinde açılıyor. Hani AB'de bunlar terör örgütü olarak ilan edilmişti! Ne oldu? Güneşte verdiği sözü gölgede bozan hayırsızlar bunlar. İnsani ve ahlaki temeli çöken Batı'nın sadece ekonomik zenginlikle uzun süre ayakta kalması mümkün değildir.

"YILLARDIR YAPTIĞIM ÇAĞRI NİHAYET KARŞILIĞINI BULDU"

Çok çalışacağız. İşte dün Ankara'da çok önemli bir projenin imza törenini gerçekleştirdik. Yıllardır yaptığım çağrılar nihayet karşılığını buldu. Yerli otomobil için 5 firmamız ortak girişim grubu kurdu. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Borsamız rekor üzerine rekor kırıyor. İhracatımız artıyor. Merkez Bankasındaki döviz rezervi de artıyor. Daha da güçleneceğiz. Büyümede yılın ilk yarısında yüzde 5 başarı elde ettik, yeter mi? daha yüksek, üçüncü çeyrekte bu oranın daha da yükseldiğini göreceksiniz. Kredi kuruluşları atıyorlar. Ben ne diyorum? Bu rakamlar siyasi, bırakın o işleri. Biz güçlüyüz, yükseliyoruz biz. İşsizlik rakamlarımızın hala çift haneli olmasının sebebi iş gücüne katılan gençlerimizin sayısının yüksek olmasındandır. İşsizlik oranını kısa sürede tek haneye indireceğiz. Tüm sorunlarımızı birer birer geride bırakacağız.

MANİSA'YA DEV YATIRIM! 2 AYRI JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ

Manisa'ya eli boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 44 milyon olan eserin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Eserlerden biri enerji hedeflerimiz için çok önemli. Bu yatırım Türkerler firmamız tarafından her biri 24 megawat gücündeki iki ayrı jeotermal elektrik santralidir. Bu santrallerle ülkemizin jeotermal enerji kurulu gücünü 992 megawata çıkarmış oluyoruz.

SOMA'DA HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLER UNUTULMADI! AİLELERİNE 301 KONUT

Soma'da hayatını kaybeden madencilerimizin ailesine 301 konut teslim ediyoruz. Maden kazasının hemen ardından devletimizin ilgili kurumları ve STK'larımız harekete geçerek madencilerimizin ailelerine sahip çıktılar. Bugüne kadar her birine 176 bin nakdi yardım yapıldı.