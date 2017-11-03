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Firari 'Vatan Haini' olduğunu kabul etti

Giriş Tarihi: 3.11.2017 09:28 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 09:34
Firari Can Dündar 'Vatan Haini' olduğunu kabul etti

Partisi'nin kurucularından , Parlamentosu'na sığınan kaçak 'ı rezil etti.

tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan Alman vatandaşı , Parlamentosu'nda devlet sırlarını yayınladığını kabul etti. Can Dündar'ın sözlerinin ardından araya giren , Alman Dündar'ı adeta yerin dibine soktu.

"BURADA DEVLET SIRLARINI AÇIKLAMAK 15 YIL"
Türk Milletvekili Tunahan Kuzu, Türkiye'deki davalarını Hollanda'ya taşıyarak, iki ülkeyi ve vatandaşlarını olduğundan daha fazla birbirlerine düşman etmeye çalışan Dündar'a tepki gösterdi.

Davalarını Hollanda Parlamentosu'na taşımasını doğru bulmadıklarını dile getiren Kuzu, "Basın özgürlüğüne biz kesinlikle önem veriyoruz ama devlet sırlarını yayınlamanın suç olduğunu bildiğiniz halde yine de yayınlamanızı nasıl yorumluyorsunuz? Bu sadece Türkiye'de suç değil Hollanda için de geçerli. Aynı suçu Hollanda'da işleseniz 15 yıl hapis yatarsınız. Sizin bu yaptığınız Hollanda devletini ve Hollanda'da yaşayan Türkleri karalamak isteyenlere podyum vermektir" ifadelerini kullandı.

DENK PARTİ İLK SEÇİMDE 3 SANDIK KAZANMIŞTI
Türk kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu Partisi, girdiği ilk seçimde 3 sandalye kazanmayı başardı.

Can Dündar devlet sırlarını yayınladığını ettiğini kabul etti

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Firari Can Dündar 'Vatan Haini' olduğunu kabul etti
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