"Yerli oto, dış ticaret açığının kapanmasında önemli rol oynayacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yerli otomotiv sektörünün gelişimi; sektöre ilişkin ihracatın artırılmasını, ithalatın ise daha makul seviyelerde tutulmasını sağlayacak, böylelikle dış ticaret açığının kapanmasında önemli bir rol oynayacaktır" ifadesini kullandı.

Yerli otomobil projesi ve ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin yazılı açıklama yapan Kaan, otomotiv sektörünün ihracatta lokomotif olma niteliğini sürdürdüğünü ve Türkiye ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sektörün 2016 yılında 19,8 milyar dolar ile toplam ihracattaki payının yaklaşık yüzde 14 düzeyinde olduğunu hatırlatan Kaan, bununla birlikte sektörün ithalatının da azımsanmayacak seviyede seyrettiğini dile getirdi. Kaan, şunları kaydetti:

"Yine 2016 yılında otomotiv sektörünün toplam ithalatı 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu bağlamda yerli otomotiv sektörünün gelişimi; sektöre ilişkin ihracatın artırılmasını, ithalatın ise daha makul seviyelerde tutulmasını sağlayacak, böylelikle dış ticaret açığının kapanmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Birçok uluslararası otomobil markasının üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Türkiye, bu hedefler çerçevesinde kendi otomobilini üretmenin ilk tohumlarını atarak, 2023 hedeflerine doğru hız kesmeden ilerliyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşviki ve hükumetin gayretleriyle hayata geçirilecek olan Türkiye'nin otomobili projesinin, dünyanın ilk 10 ekonomisi olma yolunda ilerleyen bir Türkiye için son derece stratejik ve heyecan verici bir hamle olduğuna işaret eden Kaan, bu yola inanç ve kararlılıkla çıkan, yatırımlarıyla Türkiye'yi yerli ve milli otomobiline kavuşturacak olan iş adamlarını kutladı, projenin de Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

ENFLASYONA KARŞI İMALAT VE İHRACAT SİLAHI

Kaan, ekim ayı enflasyon verileriyle ilgili olarak da yıllık enflasyon oranının yüzde 11,9 seviyesine yükselmesinin elbette üzücü bir gelişme olduğunu ifade etti.

Ancak ekonomi yönetimi tarafından alınacak önlemlerle birlikte orta ve uzun vadede enflasyonun kademeli bir şekilde azalacağı düşündüklerini belirten Kaan, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içi üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatları üzerinde oluşturduğu bir baskı söz konusu. Bu baskıyı azaltmanın yolu, MÜSİAD olarak sıklıkla dile getirdiğimiz gibi imalat yani üretim, yatırım ve ihracatımızı artırmaktan geçiyor.