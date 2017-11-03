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'a kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 3.11.2017 09:42 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 09:48
Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

'de hudut askerleri, aralarında terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişilerin de bulunduğu 5 şüpheliyi sınırında yakaladı.

'de hudut askerleri, 'a geçme girişiminde bulunan, aralarında terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişilerin de bulunduğu 5 şüpheliyi sınırda yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan sınırında devriye gezen "hudut kartalları" olarak da anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri sınırı illegal yoldan geçmek isteyen 5 kişilik grubu tespit etti.

1. Derece 'de yakalanan Y.A (27), G.D (49), S.K (44), M.S (21) ve D.K ( 21) gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

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Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
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