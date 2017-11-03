Yüreğimize ateş düştü

Kuzey Irak
'taki Kanireş bölgesinden hareket eden 40 kadar PKK
'lı terörist grubu, sis ve yağışlı havadan faydalanarak, sınırdan sızma girişiminde bulundu. Sınıra kadar katırlarla getirdikleri ağır silah ve roketatarlarla saldıran teröristlerin hava ve termal görüntüleme araçlarından gizlenmek için çeşitli çap ve ebatlarda özel şemsiyeler kullandığı, saldırı için özellikle sis ve yağmurdan faydalandıkları öğrenildi. Dün sabah saatlerinde Ortaklar bölgesindeki Gelişen askeri üssüne yönelik saldırıda 6'sı asker olmak üzere 8 güvenlik görevlisi şehit oldu. Şehitlerden ikisinin korucu olduğu öğrenildi. Çatışmalarda biri ağır iki asker de yaralandı. İlk çatışmada 5 terörist öldürüldü.
Askerlerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Gökhan Kurak (28), sözleşmeli erler Emre Karaaslan (24), Sercan Kara (26), Ömer Küçük (27), Erhan Karaca (28) ve Tayfun Kavun ile güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Korucu Alaattin Tekin şehit oldu. Biri ağır 2 asker de yaralandı. Çatışmada 5 terörist de öldürüldü.
Kanları yerde kalmadı
54 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İlk çatışmanın ardından bölgeye takviye birliklerin gelmesi üzerine teröristler Kuzey Irak'a kaçmaya başladı. Obüs toplarıyla ateş altına alınan Ortaklar bölgesindeki operasyona savaş uçakları da destek verdi. Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden havalanan F16 savaş uçakları, İHA'larla tespit edilen teröristlere bomba yağdırdı. Operasyonda ilk anda 5 terörist öldürüldü.
İçişleri Bakanlığı ise teröristlerin saldırdığı Hakkâri'nin Şemdinli
ilçesi ile Tunceli ve Şırnak'ta toplam 54 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre PKK'lılardan 34'ü Şemdinli kırsalında, 9'u Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde, 11'i ise Şırnak'ta etkisiz hale getirildi. Tunceli'de öldürülen, 3'ü kadın 9'teröristten 4'ünün aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer aldığı belirlendi.
ABD TANKSAVAR FÜZESİ BULUNDU
Operasyonun ardından yapılan aramada, ABD menşeli AT-4 omuzdan fırlatma tanksavar füzesi, üç RPG-7 roketatar, 10 roketatar mermisi, 8 sevk fişeği, bir Kalaşnikof, 10 el bombası ve termal kameralara yakalanmamak için kullanılan 5 özel yapılmış şemsiye ele geçirildi. ABD bir süre önce çok sayıda AT-4 tanksavar füzesini, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye vermişti.