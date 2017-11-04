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Yıldırım: Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi

Giriş Tarihi: 4.11.2017 15:31 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 15:58
Başbakan Yıldırım: Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi
'da konuşan Yıldırım'ın hedefinde muhalefet vardı. Yıldırım "Muhalefet zavallı, ne yapsın. Hiçbir şey yok, konuşuyor. Konuş babam konuş. Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi" dedi.
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Başbakan Yıldırım: Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi
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