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Başbakan Yıldırım: Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi
Başbakan
Yıldırım: Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi
Giriş Tarihi: 4.11.2017
15:31
Güncelleme Tarihi: 4.11.2017
15:58
Erzincan
'da konuşan
Başbakan
Yıldırım'ın hedefinde muhalefet vardı. Yıldırım "Muhalefet zavallı, ne yapsın. Hiçbir şey yok, konuşuyor. Konuş babam konuş. Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi" dedi.
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Başbakan Yıldırım: Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi
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