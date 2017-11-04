Başbakan Binali Yıldırım
, Erzincan Üniversitesi
nde Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışını yapmak ve üniversitenin akademik yıl açılışına katılmak üzere dün memleketine gitti. İş dünyası ve STK temsilcileri ile de buluşan Başbakan Yıldırım, Erzincan
Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelen hemşehrilerine hitap etti. Başbakan özetle şunları söyledi:
BU EZAN DİNMEZ
(Hakkâri ve Diyarbakır şehitleri için 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı üzerine) Yiğitlerin diyarı Erzincan'dan bir kez daha ifade ediyorum. FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG, adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz. Çanakkale'de yedi düveli durduran, istiklal mücadelesinde yalın kılıç savaşan bu millet, 15 Temmuz
'da tankları, uçakları, topları imanıyla durdurdu. Vatan aşkıyla 15 Temmuz gecesi Erzincan başta olmak üzere 80 milyon vatan evladı o gece destan yazdı. O hainler iyi bilsin ki bu vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını dahi koparamazsınız. Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez, Türkiye bölünmez. Bu millet yenilmez.
Erzincan'a müjdelerle, yeni yatırımlarla geldik. Ulaşım, sağlık, eğitim, sanayi, tarım, hayvancılık yatırımlarıyla ihya ettiğimiz Erzincan'da durmak yok.
Başbakan Yıldırım, Terzibaba Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, "Dünkü Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında 5 milyar dolar tutarında 22 projeyi karara bağladık. Burada tabii hava savunma sistemi var, tank modernizasyonu var, elektronik koruma sistemleri var, gemiler var, İçişleri Bakanlığımızın, jandarmanın ihtiyaçları var. Toplam 22 proje. Bütün bunlarda karar alındı ama önemli tarafı şu, projelerde yerlilik oranı oldukça yüksek" dedi.
ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ: DAHA İSTİKRARLI BİR SÜRECİ PLANLIYORUZ
Başbakan Yıldırım ekim ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üstünde çıktığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Enflasyon bir sonuç. Bugün açıklanan enflasyon oranı yüzde 11,9. Bu, bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimiz, Orta Vadeli Plan'da da belirttiğimiz gibi önümüzdeki yıldan itibaren bunu tek haneli bir orana düşürmek. Bunu nasıl sağlayacağız? Daha fazla üreteceğiz. Piyasanın nakit ihtiyacını daha fazla karşılayacağız. Dolayısıyla üretim, girdi maliyetlerini azaltacağız. Özetle, istikrar ve güveni sürdürülebilir hale getireceğiz. Böylece enflasyon da kendi doğal şartları içinde inmiş olacak. Mutlaka orta ve uzun vadede daha istikrarlı bir ekonomik süreci yaşayacağımızı vatandaşlarımıza ifade etmek isterim."
YENİ EĞİTİM SİSTEMİ YORUMU: ÇOK TİTİZ BİR ÇALIŞMA TAMAMLANDI
Erzincan Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı ve fahri doktora töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, TEOG yerine gelecek sistemin birkaç güne kadar Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanacağını dile getirdi. Başbakan Yıldırım, "Amaç üniversitelere girişte lise-ortaokullarda öğrenen, donanımlı hale gelen gençlerin emeklerinin boşa gitmemesi. O nedenden dolayı sınav basitleştirildi. Amacımız mevcudu kaldırırken daha iyisini, daha kolayını yerine getirmek. Bu amaçlarla çok titiz bir çalışma tamamlanmış oldu. Bu uygulamayla beraber liseye geçişte de yavrularımız istedikleri yere tercihlerini yapabilmiş olsun" diye konuştu. Başbakan Yıldırım'a, fahri doktora unvanı verildi.
KAMPUSTA YEMEK BAHÇEDE SOHBET
Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Üniversitesi'ndeki Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Yıldırım, üniversitenin yemekhanesinde öğrencilerle öğle yemeği yedi. Bahçeye de çıkan Yıldırım yere oturup çocuklarla sohbet etti. Daha sonra yapımı tamamlanan üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışını yapan Yıldırım, kongre merkezinin Erzincan Üniversitesi'nin kurucu Rektörü Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap'ın anısını yaşatacağını söyledi. Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.