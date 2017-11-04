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'li vekil i hedef aldı

Giriş Tarihi: 4.11.2017 13:00
CHP'li vekil yerli otomobili hedef aldı

milletvekili , Türkiye'nin uluslararası arenada dev markalarla yarışacağı projesiyle ilgili attığı Twitter'dan tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Pekşan, yerli otomobil projesinin başarısızlıkla sonuçlanacağını iddia etti.

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye'nin dünyanın dev markalarıyla yarışamayacağını projenin başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi. Elektrikli olması planlanan le ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadan sosyal medyadan eleştiren CHP Trabzon Milletvekili , "Yerli otomobil benzili ya da dizel olacaksa sonu hüsran olacağın kesin. Dünya bu teknolojileri çöpe atıyor. 10 yıl sonra çöplükler doludur" ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİLİ BEŞ FİRMA ÜRETECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yerli otomobil' çağrıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilk adım atıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB'un koordinasyonunu yürüttüğü çalışmada tarihi gün yaşandı. Beş firma, yerli ve milli otomobil için Ortak Girişim Grubu'nu oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki açıklamasında, "Beklentimiz, en geç 2019'da prototipin tamamlanması ve 2021'de satışa sunulmasıdır. En küçük bir gecikme istemiyoruz" dedi.

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CHP'li vekil yerli otomobili hedef aldı
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