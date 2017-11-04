CHP'li vekil yerli otomobili hedef aldı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye'nin dünyanın dev markalarıyla yarışamayacağını projenin başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi. Elektrikli olması planlanan yerli otomobille ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadan sosyal medyadan eleştiren CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "Yerli otomobil benzili ya da dizel olacaksa sonu hüsran olacağın kesin. Dünya bu teknolojileri çöpe atıyor. 10 yıl sonra çöplükler doludur" ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİLİ BEŞ FİRMA ÜRETECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yerli otomobil' çağrıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilk adım atıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB'un koordinasyonunu yürüttüğü çalışmada tarihi gün yaşandı. Beş firma, yerli ve milli otomobil için Ortak Girişim Grubu'nu oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki açıklamasında, "Beklentimiz, en geç 2019'da prototipin tamamlanması ve 2021'de satışa sunulmasıdır. En küçük bir gecikme istemiyoruz" dedi.