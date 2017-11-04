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'dan şehit ailesine taziye telefonu

Giriş Tarihi: 4.11.2017 18:55 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

, şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in ailesine taziye dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı , Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne karşı düzenlenen operasyon sırasında şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in ailesine taziye dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit polisin babası İbrahim Taşdemir ve eşi Yeşim Taşdemir ile bu akşam telefonda konuştu.

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki operasyon esnasında polis memuru Taşdemir'in hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, merhum şehide Allah'tan rahmet, ailesine de sabır ve metanet diledi.

Taşdemir ailesinin de sergilediği duyarlılıktan dolayı 'a teşekkür ettikleri öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu
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