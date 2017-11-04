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'nün liberal yol arkadaşları

Giriş Tarihi: 4.11.2017 11:58 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 12:38
FETÖ'nün liberal yol arkadaşları

bugünkü yazısından ’nün liberal yol arkadaşlarını kaleme aldı. Bugün hala sinsi bir şekilde yollarına devam eden medyadaki bu isimlerin amaçlarının Erdoğan’ı yoketmek olduğunun altını çizen Engin Ardıç, “Darbenin tarihini bile biliyorlardı” diyor.

Artık sesleri pek çıkamıyor, bir kısmı kodeste, bir kısmı Internet sitelerine sığındı. Kimisi de yurt dışına kaçtı tabii.
Fetö'nün "liberal" yol arkadaşları... Yok, tövbe, bunlara kafadan "Fetöcü" denemez. Örgüt üyesi değiller. Ama 'yle işbirliği yapan kişiler. Aşağı yukarı aynı hesaba geliyor.
Ortak amaçları Recep Tayyip Erdoğan'ı yoketmekti. Hadi Fetö'yü anladık diyelim de bunların derdi neydi?
Kimisinin, Erdoğan, "beni iktidara siz getirmediniz" diyerek davul gibi şişmiş egosunu kırmıştı... Hınçla dolmuşlardı.
Hepsinin ortak derdi, ne yapıp edip Avrupa Birliği'ne girmekti.
Erdoğan devrilirse, Amerika'nın dümen suyundan çıkmayacak, Avrupa'ya boyun eğecek bir yönetim gelirse bunun mümkün olabileceğini sanıyorlardı.
CIA-FETÖ işbirliğiyle gazete bile çıkardılar! Birçok saftırık liberal gencimizi de bu projede "kullandılar"...
Diğer bir önkoşul da tabii "Kürtler'in gitmesiydi!" Fransa da Cezayir'i "bırakmıştı" ya, aynı hesap...

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FETÖ'nün liberal yol arkadaşları
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