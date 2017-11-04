Emrah Serbes cezaevinden mektup yazdı: “Beni unutun!"

Menemen Cezaevi'nde yatan Emrah Serbes, yazdığı mektupla kaza sonrası ilk kez konuştu.

Behzat Ç.'nin senaristi olarak tanınan yazar Emrah Serbes 22 Eylül'de İzmir-Aydın otobanında alkollü olarak kullandığı otomobille sabaha karşı kaza yaptı. Aynı aileden üç kişinin ölümüne neden oldu. Suçu arkadaşı Kenan Doğru üstlendi ve hapse girdi. Altı gün sonra Emrah Serbes bir mektup yazarak sosyal medya hesabında yayınlayınca gerçek ortaya çıktı. Son olarak Emrah Serbes, cezaevinden bir mektup daha yazdı. Mektupta "Cezamı çekmek istiyorum. Cezaevinde olmak bana iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Emrah Serbes mektubunda şunları söyledi;

"Savcılığa teslim olduğumda Savcı Bey bana teşekkür etti, hakkımda bir soruşturma yürüttüğünü de o

gün öğrendim. Hakkımda ne bir tebligat vardı, ne de yurt dışına çıkış yasağı. Beş yıllık Schengen vizem vardı, isteseydim yurt dışına çıkabilirdim ve hiçbir ülke de beni Türkiye'ye iade etmezdi.

Ben bir kahraman değilim ama bahsettikleri gibi bir canavar da değilim. Ben sadece insanım. Benim yüzümden üç kişi hayatını kaybetti. Vicdan azabı ve utanç içindeyim. Suçluyum, pişmanım ve üzgünüm.

Cezamı çekmek istiyorum. Cezaevinde olmak bana iyi geliyor. Demir kapılar sertçe kapandığında, infaz memurları adımı bağırdığında, ayakkabılarımı çıkararak üst aramamı yaptıklarında, bütün bunları cezamın bir parçası olarak görüyorum. İnsanlardan tek ricam var, beni unutsunlar beni rahat bıraksınlar ve cezamı çekeyim."