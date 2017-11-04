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cezaevinden mektup yazdı: “Beni unutun!"

Giriş Tarihi: 4.11.2017 13:44 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 13:47
Emrah Serbes cezaevinden mektup yazdı: “Beni unutun!

cezaevinden yazdığı mektubunda skandal açıklamalara yer verdi!

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Emrah Serbes cezaevinden mektup yazdı: “Beni unutun!"
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