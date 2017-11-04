FETÖ sözcüsü Tezcan

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, FETÖ'nün firari imamlarıyla olan yakın ilişkileri şaşırtmaya devam ediyor. Yeni Asır'ın önceki gün manşetten yayınladığı Tezcan'ın FETÖ'nün Nazilli kasası olarak bilinen Saim Topaloğlu'yla olan samimi fotoğraflarının ardından bir başka FETÖ firarisi Nazilli Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği (NASİ- AD) Başkanı Necmi Erkan ile de fotoğrafları olduğu ortaya çıktı. NASİAD, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında kapatılırken Başkanı Necmi Erkan'ın kayıplara karıştığı öğrenildi.

KIŞKIRTICI AÇIKLAMALAR

CHP'li Bülent Tezcan, 24 Ekim 2015 tarihinde, NASİAD'ın o dönemki başkanı olan FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Necmi Erkan'ın davetiyle bir toplantıya katılmıştı. NASİAD Başkanı Necmi Erkan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın 25 Ekim 2015'te yani 15 Temmuz hain darbe girişi öncesinde düzenlenen o toplantıdaki sözleri dikkati çekmişti. FETÖ'nün sözlüğünü yapan Tezcan, toplantıya katılanları hükümete karşı kışkırtan açıklamalar yapmıştı. İktidarın kendi çizgisine gelmeyen işadamları ve basını sistemli bir şekilde bazı kurumlar aracılığıyla terbiye etmeye çalıştığını ve bu ortamda girişimcilik özgürlüğünden bahsedilemeyeceğini belirten Tezcan, "Arzumuz, hep daha iyi şeyleri konuşacağımız bir Türkiye. Sıkıntılarımızı, eziyeti ifade etmek gibi değil de normal sıkıntılarımızı konuşabileceğimiz günlerimiz inşallah gelecek" diyerek adeta darbenin sinyallerini vermişti.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Konuşmasında direkt olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Tezcan, NASİAD üyelerini kışkırtırcasına yaptığı açıklamada "Türkiye bugün, sistemi tek bir kişinin heves ve hevasına bağlamış, bütün sistem buna göre akort edilmiş, dizayn edilmiş, böyle yürütmeye çalışıyorlar. Bu tablodan kaynaklanan ciddi sıkıntılar var. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde, iş dünyasının bu kadar iktidar zulmü altında ezildiği başka bir dönem herhalde yaşanmamıştır. Zaman zaman işadamlarının iktidarla bireysel çatışmaları olmuştur, olabilir. Bu dönemde iktidarın tepesindeki isimlerden kaynaklanan, sistemli bir biçimde belirli sermaye gruplarına özel ve planlı saldırının olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak belirli medya gruplarına özel, planlı bir saldırının olduğunu görüyoruz. Demokrasi ve hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'nin ekonomisi ve kalkınması için de kabul edilebilir bir şey değil. Bu hastalıklı yapının derhal tedavi edilmesi gerekiyor. Toplumu ezen, kendinden olmayan herkesi yok eden bir iktidar baskısından bir an önce kurtulmak ve sıyrılmak zorundayız" demişti. Erkan'ın NASİAD Başkanı olarak görev yaptığı sırada gerçekleşen toplantıda iş adamlarını FETÖ'nün finans gücü Bank Asya'ya para yatırmaya davet eden NASİAD Başkanı Necmi Erkan ise, "Bank Asya bizim Uhud'umuzdur. Bank Asya'yı Uhud savaşına giden sahabeler gibi sahipleneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YURTDIŞINA KAÇTI

Erkan'ın FETÖ soruşturmaları kapsamında şüpheli olarak arandığı ancak yurtdışına kaçtığı öğrenildi. CHP'li Bülent Tezcan'ın, FETÖ'cü olduğu kesin olarak bilinen Necmi Erkan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatılan NASİAD ile olan yakın ilişkisi gözlerden kaçmadı.

AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Tezcan'ın, Erkan ile olan yakın ilişkisi hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu. 15 Temmuz'da FETÖ'nün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin ardından NASİAD, FETÖ soruşturması kapsamında kapatıldı. NASİ- AD'ın açıkça FETÖ'nün tetikçiliği yaptığı biliniyordu.

CUMHURBAŞKANI'NA ÇİRKİN İFADELER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği "Faşist" ve "Diktatör" ifadeleri nedeniyle tepki çekmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tezcan'ın kendisiyle ilgili çirkin ifadeleri için 50 bin liralık tazminat davası açmıştı.(Yeni Asır)