Genç Kadın Liderlik Programı 50 farklı ülkeden misafirleri bir araya getirdi

İslam İşbirliği Teşkilatı Kadından Sorumlu Konferans Dönem Başkanlığı'nı yürüten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Ally for Future-Genç Kadınlar Liderlik Eğitim Programı" toplantısı, İstanbul'da başladı.

CVK Park Bosphorus Hotel'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da iştirak ettiği program, basına kapalı yaklaşık 1 saat sürdü.





Bakan Albayrak Twitter hesabından programdan fotoğraflar paylaştı.

Programın 8 gün devam edeceği öğrenildi.