Irak yapmazsa biz yerle bir ederiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Manisa 'da Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Hakkâri Şemdinli'de güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen askerlere ve güvenlik korucularına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir acıyı da ayrıca ifade etmek istiyorum. Manisa Selendi'den Özel Harekât Ahmet Alp Taşdemir, bu sabah Diyarbakır'da şehit oldu. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, inşallah. Ailesine, tüm Manisalı kardeşlerime, milletimize özellikle sabırlar diliyorum. Fakat kanlarını yerde koymadık. 9 kaybımız oldu 2 günde, ama 55 teröristi etkisiz hale getirdik. Şu anda gerek İHA'larımız, SİHA'larımız ve F-16'larımız oradaki operasyonlarına devam ediyorlar. Sayı daha da artacak. Çünkü "Şehidimizin kanını yerde koymayacağız" dedik. Terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Biz tek askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucumuzun, vatandaşımızın tırnağını dahi teröristlerin topuna birden değişmeyiz.Ölürken bile gülen yiğitlerimiz müsterih olsunlar. Türk milletinin er oğlu erleri bayrağımızı asla ayaklar altında çiğnetmeyecektir. Bunun için devletimiz de üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde. Gerek Genelkurmay Başkanım, gerek İçişleri Bakanım, gerek kuvvet komutanlarım hepsi Hakkâri'de, o bölgedeler. Hakkâri, Şırnak, Tunceli, bölgeyi dolaşıyorlar. Nerede, ne var anında üzerine üzerine gidiyoruz, gideceğiz.Bizim için ülkemizin ve milletimizin bekasından daha önemli hiçbir şey yoktur. Sınırlarımız dışında beslenen, eğitilen, silahlandırılan ve üzerimize salınan terör örgütlerini evlatlarımızın canı ve kanı pahasına durdurmak mecburiyetinde değiliz; teröristler neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımız. Şu anda Irak ve Suriye'nin pek çok yeri birer terör yuvası durumundadır. Buralardan ülkemize yönelen terör tehditlerini sınırlarımız içinde değil, bizzat kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz.Kandil'deki ve benzer bir yapıya kavuşturulmaya çalışılan Sincar'daki sorunu, bu bölgelerin hukuki egemeni olan devlet çözmezse, biz buraları yerle bir ederiz. Nerede bir terör oluşumu varsa, onun başını ezmek için havada ve karada her türlü harekâtı yapmak bize anamızın ak sütü kadar helaldir. Şu örgütün arkasında şu devlet varmış, öteki örgütün arkasında başka devlet varmış, bunların hiçbiri de bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir meşru devlet, kendi askerini, personelini teröristlerle bir arada tutmaz. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. Bugüne kadar "müttefiklik", "stratejik ortaklık", "ittifak ilişkileri"' diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak'ta ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz. Sınırlarımız dışındaki bütün terör bataklıklarını kurutmakta kararlıyız. Cerablus- El Bab hattında başarıyla sonuçlandırdığımız, İdlib'de sürdürdüğümüz operasyonlarımızı her an diğer bölgelere yayabiliriz."EyAvrupa, sen PKK'ya, PYD'ye, FETÖ'ye, DEAŞ'a destek vermeyi bırak da önce kendilerine daha güvenli bir gelecek kurma hayaliyle Avrupa'ya geldikten sonra kaybolan on binlerce mülteci çocuğun hesabını ver. Sadece Almanya 'da 1 Temmuz 2016'ya kadar, ülkenin polis teşkilatının tespit ettiği kadarıyla, tam 8 bin 991 mülteci çocuk kaybolmuştur. Hale bak. Çoğunluğu Suriyeli, Afganistanlı ve Afrikalı olan bu çocukların akıbeti bilinmemekle birlikte, çoğunun suç şebekelerinin kurbanı olduğu tahmin ediliyor. Sınırları içindeki çocukların güvenliğini sağlayamayan Avrupa ülkeleri, maşallah teröristleri ve onların destekçilerini koruma konusunda çok maharetli. Kayıp çocuklar konusunda dişe dokunur hiçbir çalışma yapamayanlar, terör örgütü yandaşlarının gösterilerini polis korumasına almak suretiyle güya demokrasiye hizmet ediyor. Hale bak. Bölücü terör örgütünün başı, Fransa'da devlet televizyonunun binasına asılıyor. Poster orada. Aynı şekilde Almanya'nın caddelerinde bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün paçavrasıyla, başının posteriyle, yollarda polis kortejinde onların koruması altında yürüyüş yapıyorlar. İnsan hakları, demokrasi, özgürlükler, deyince mangalda kül bırakmayanlar, sıra bu çocukların hesabını vermeye gelince bir anda sus pus oluyorlar.""Terör örgütü mensupları, kendi başkentlerinde ellerinde şakağımıza dayanmış silahlarla gösteri yaptıklarında kıllarını kıpırdatmayanların sözlerinin, bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Kendi vatandaşlarının tırnağına zarar gelse ortalığı ayağa kaldırırlar. Son 2 yılda şehit verilen binin üzerinde güvenlik görevlisiyle, 400'e yakın sivil vatandaşın karşısında üç maymunun oynanmasından artık gına geldi."Manisalı Müşerref Erdem (70), 21 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak istiyordu. Bu hayali dün gerçek oldu. Durumu öğrenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından miting alanına getirilen Erdem ve eşi Sadullah Erdem, Erdoğan'la tanıştı. Tanışmak için dua ettiği Erdoğan'ı üç gün önce de rüyasında gördüğünü belirten yaşlı kadın, "Dualarım kabul oldu" dedi. CHP 'li Bülent Tezcan 'ın kendisine yönelik sözlerine de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Kalkıp Tayyip Erdoğan ile ilgili diktatör, faşist diktatör... Ya git yat aşağı. Yani şahsıma bu lafı eden kişi, affedersin kendisini vurdular ve ben 'geçmiş olsun' diye kendisini arıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ya diktatör kalkıp da seni arar mı be? Ben seni arıyorum, bu insaniliktir, bu merhamettir, rahmet duygusudur. Ama bu yok, bunlarda bu yok." CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybetmesine rağmen hâlâ koltuğunu bırakmadığına da dikkat çeken Erdoğan, "Ha biz mutluyuz. Niye mutluyuz? Böyle başarısız, aşırı derecede gol yiyen bir kaleci olduğu zaman zaten önemli değil" dedi.CumhurbaşkanıErdoğan, Manisa'da Zorlu Holding tesislerinin açılışının yanı sıra AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na da katıldı. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Bugün CHP, siyaseten tükenmiş, bitmiş bir parti olarak adeta siyasi kadavra haline gelmiştir. Millete söyleyecek ne tek bir sözleri, ne de ülkeye önerebilecek tek bir projeleri vardır. Çok daha vahimi ise hamasetle, iftirayla, yalanla siyaset gemisini yürütebileceklerine inanmalarıdır.94 yıllık bir maziye sahip olduğunu iddia eden bir partinin mevcut yönetim altında geldiği yer gerçekten içler acısı. DHKP-C'den bölücü terör örgütüne kadar çiçek atmadıkları, destek çıkmadıkları, koruyup kollamadıkları hiçbir illegal yapı adeta kalmamıştır. "Atatürk'ün partisi" iddiasındaki CHP, bugün Pensilvanya'nın partisi haline dönüşmüştür.Bir dönem iktidara gelmenin yolunu vesayet odaklarına emir erliği yapmakta arıyorlardı. Şimdi de iktidara giden yolun Pensilvanya'daki şarlatana kapı kulluğu yapmaktan geçtiğini zannediyorlar. Sırf okyanus ötesindeki efendilerine şirin gözükmek için 15 Temmuz direnişini dahi sulandırmaktan çekinmiyorlar.AK Parti'nin iktidara gelişinin 15. yıldönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti 15 yıl sonra bugün de aynı aşkla, milletimizin teveccühü ile Türkiye için çalışmaya devam ediyor" dedi.