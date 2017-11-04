Kabirleri tüm Türkiye’nin kalbi

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde, Kuzey Irak'tan gelen teröristlerin ağır silahlarla üs bölgesine yaptığı saldırı sonucu şehit olan 7 asker ve 2 güvenlik korucusu son yolculuklarına gözyaşları arasında uğurlandı.
İŞTE BENİM ASLANIM
Samsun:
Sözleşmeli Er Erhan Karaca (28) için önce Canik ilçesindeki baba ocağında helallik alındı. Oğlunun fotoğrafını kalabalığa gösteren acılı baba Ayhan Karaca, "İşte benim yavrum. İşte benim aslanım. Canımın parçası" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin ablası Ceylan Karaca ise kardeşinin üniformasını giyerek, "Kardeşim. evine böyle mi gelecektin" diye ağıt yaktı. İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'de düzenlenen törene 10 bin kişi katıldı. Törende şehit oğlunun fotoğrafına sarılan anne Hatice Kanber ise, "Oğlum, ağlamayacağım yavrum. Seni güle güle göndereceğim" dedi.
OPERASYON İÇİN ERKEN DÖNDÜ
Isparta:
Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara'nın cenazesi baba ocağı Isparta'nın Gelendost ilçesi Yenice köyünde toprağa verildi. Aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu 10 bin kişinin katıldığı törene baba Menderes Karar oğlunun parkasını giyerek geldi. Anne Dilek Kara ise "Yavrumla bir gün önce konuşmuştum. 'Aman yavrum oralarda dikkat et' demiştim. Hep şehit olmak istediğini söylüyormuş ama bana söylememiş" diye gözyaşı döktü. Ağabeyi Sinan Kara da "25 günlük izne gelmişti. Ancak operasyon olacağı için 7 gün önce çağrıldı" dedi. Sercan Kara, daha sonra Yenice Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bakan Çavuşoğlu da şehidin tabutunun üzerindeki Türk bayrağı ile fotoğrafını aileye verdi.
Kırşehir:
Sözleşmeli Er Tayfun Kavun (26) için Cacabey Camisi önünde düzenlenen törene, aralarında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de bulunduğu binlerce kişi katıldı. Şehidin babası Recep Kavun tabutun başında, "Canım oğlum vatan sağ olsun, gerekirse ben de askere gideceğim. Onun yerini ben dolduracağım. İnanmıyorum öldüğüne, o ölmedi" derken, acılı anne Ayşe Kavun, kardeşi ve yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Şehit Sözleşmeli Er daha sonra Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde toprağa verildi.
TABUTUNU BAKAN OMUZLADI
Bursa:
Sözleşmeli Er Emre Karaaslan için Mihraplı Camisi'nde düzenlenen törende, bir buçuk yıl önce evlendiği eşi Ezgi Helin Karaarslan, babası İhsan Karaarslan ve annesi Naciye Karaarslan ile kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli acılı aileye taziyelerini iletirken, cenaze namazının ardından da şehidin tabutunu omuzlayarak top aracına kadar taşıdı. 9 ay önce göreve başlayan Karaaslan, Kestel aile mezarlığında toprağa verildi.
5 BİN KİŞİ UĞURLADI
Zonguldak: Uzman Çavuş Gökhan Kurak
(28) için Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde düzenlenen törene, aralarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de bulunduğu 5 bin kişi katıldı. Bakan Özlü, törende şehidin annesi ve babasına taziyede bulundu. İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kurak, aile mezarlığında toprağa verildi.
SİLAH ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
Hatay
: Sözleşmeli Er Ömer Küçük için Kırıkhan ilçesindeki mezarlık kompleksinde tören düzenlendi. Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı törende helallik istenip dualar okundu. Şehit Küçük daha sonra Kırıkhan Şehitliği'ne defnedildi.
'KAHROLSUN PKK' SLOGANLARI EŞLİĞİNDE
Bin göl :
Çatışmada ağır yaralanan ve önceki gece hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Ersin Özyurt, memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan ilk törene, Vali Ali Mantı ve 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay da katıldı. Şehidin cenazesi, 'Kahrolsun PKK
' sloganları eşliğinde toprağa verildi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR
Evli
ve bir çocuk babası şehit özel harekât polisi İbrahim Taşdemir bugün Manisa Salihli'de toprağa verilecek. Diyarbakır'daki operasyonda aranan 8 terörist daha yakalandı. Batman'da da 2 terörist sağ olarak ele geçirildi.
KORUCULARIN CENAZESİNE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DA KATILDI
İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, Şemdinli'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 güvenlik korucusunun cenaze törenine katıldı. Şehit güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin için Derecik beldesine bağlı Toklu köyünde dün tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve kurum amirleri cenazede hazır bulundu. Şehit korucuların gözyaşları arasında toprağa verilmesinin ardından Bakan Soylu, şehit yakınlarına Türk bayrağı verdi.
HAİNLERİN TÜNELİ BULUNDU
Mardin'in
Nusaybin ilçesinden Suriye'nin Kamışlı ilçesine kadar uzanan terör örgütü PKK mensuplarınca kazılan tünel bulundu. PKK'lı teröristlerin geçen yıl çukur kazıp, barikat kurduğu ve saldırılar gerçekleştirdiği Zeynel Abidin Mahallesi'nde bulunan 6 metre derinlikteki tünelin, kazı yapılan noktadan 12.5 metre sonra tıkalı olduğu, başlangıç noktasının tespiti için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Terör örgütünün tüneli silah, mühimmat ve uyuşturucu sevki ile teröristlerin geçişinde kullandığı değerlendiriliyor. Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
BİR HAFTADA 66 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay
Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 26 Ekim-2 Kasım arasındaki operasyonlarda yönetim kadrosundan olmak üzere 66 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hakkâri'nin Şemdinli, Tunceli, Siirt'in Pervari, Diyarbakır'ın Kulp ve Silvan, Kars'ın Sarıkamış, Erzurum'un Şenkaya, Ardahan'ın Göle ilçeleri ile K. Irak'ın Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 66 terörist etkisiz hale getirildi.
PKK'LILARIN 4'Ü GRİ LİSTEDEYDİ
Operasyonlarda, 32 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, 4 roketatar, bir AT-4 güdümlü tanksavar silahı, bir lav, 43 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 665 kilogram amonyum nitrat, 69 el bombası, 3 bin 894 silah mühimmatı, 14 RPG-7 roketatar roketi, 10 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 703 fünye, 58 şarjör ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı mevzi, sığınak, mağara ve depo imha edildi. Tunceli Nazimiye'de ölü ele geçirilen 8 teröristten, sözde Dersim Doğu Sahası sorumlusu 'Savaş' kod adlı Hamza Güler, 'Sema' kod adlı Besna Kartal, 'Medya Derik' kod adlı Remziye Bağırtan ve 'Torhildan' kod adlı Ejder Yücedağ'ın 300 bin lira ödüllü gri listede bulunduğu bildirildi.
Murat ALHAN-Ferhat KAYA-Aykut AKTAŞ- Muharrem DOĞANTEZ-Şaban YILMAZ-Yaser ÇAPAROĞLU-Ömer ŞANLI Nezir GÜNEŞ-Ercan TOPAÇ