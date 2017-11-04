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"Sendeki dert 'daki hainde yok!"

Giriş Tarihi: 4.11.2017 11:48 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 11:49
Sendeki dert Pensilvanya'daki hainde yok!

bugünkü yazısında FETÖ’nün kumpasçısı Ercan Gün’ü künyeden çıkarmayan ve maaş vermeye devam eden ’nin sunucusu ’ın algı operasyonlarını kaleme aldı.

Peki, Türkiye solunun neden böyle soruları yok? Alayı "Kavala solu" oldu da bizim mi haberimiz yok?
Zaten bu sorular sorulmasın, yani, beşinci kol faaliyeti yürüttükleri ortaya çıkmasın diye "Erdoğan nefreti" kesintisiz bombalanıyor.
'nin o çocuğu da bu nefreti bombalayanların önde gidenlerinden.
Ondaki dert Pensilvanya sakininde yok...
Geçen gün hiçbir şey bulamamış olsa gerek, yerli otomobil üretimine kafayı takmış.
Soru işaretleri varmış da hammaddeyi nerden alacakmışız da bilmem ne!..
Sen önce Mehmetçiği şehit eden teröriste rahmet dilenmeyeceğini öğren.

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"Sendeki dert Pensilvanya'daki hainde yok!"
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