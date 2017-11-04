"Sendeki dert Pensilvanya'daki hainde yok!"

Peki, Türkiye solunun neden böyle soruları yok? Alayı "Kavala solu" oldu da bizim mi haberimiz yok?

Zaten bu sorular sorulmasın, yani, beşinci kol faaliyeti yürüttükleri ortaya çıkmasın diye "Erdoğan nefreti" kesintisiz bombalanıyor.

FOX TV'nin o çocuğu da bu nefreti bombalayanların önde gidenlerinden.

Ondaki dert Pensilvanya sakininde yok...

Geçen gün hiçbir şey bulamamış olsa gerek, yerli otomobil üretimine kafayı takmış.

Soru işaretleri varmış da hammaddeyi nerden alacakmışız da bilmem ne!..

Sen önce Mehmetçiği şehit eden teröriste rahmet dilenmeyeceğini öğren.

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