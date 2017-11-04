Son dakika: Mersin’deki gizemli kazı sona erdi

Mersin'in Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazı sona erdi. Tarsus Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştikten kurtarma kazısında uzman arkeologlar üç aşamada farklı galerilerde 9 ve 15 metre derinliğine kadar indi. Gizemli kazıda arkeologlar 15 metre derinlikte zemin suyuna rastlayınca kazıya son verildi. Bir yıl boyunca yapılan kazılarda envanter nitelikte taşınır-taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmadı. Açılan kazı çukurlarının da can ve mal güvenliği açısından kapatılmasına karar verildi. İş makinaları 82 Evler Mahallesi'ndeki gecekonduya toprak taşımaya başladı.

