Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Son dakika: ’deki gizemli kazı sona erdi

UĞUR YILDIRIM

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 4.11.2017 13:18 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 13:38
Son dakika: Mersin’deki gizemli kazı sona erdi

'in ilçesi 82 Evler mahallesindeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazı sona erdi. Tarsus Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştikten kurtarma kazısında uzman arkeologlar üç aşamada farklı galerilerde 9 ve 15 metre derinliğine kadar indi. Gizemli kazıda arkeologlar 15 metre derinlikte zemin suyuna rastlayınca kazıya son verildi. Bir yıl boyunca yapılan kazılarda envanter nitelikte taşınır-taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmadı. Açılan kazı çukurlarının da can ve mal güvenliği açısından kapatılmasına karar verildi. İş makinaları 82 Evler Mahallesi'ndeki gecekonduya toprak taşımaya başladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mersin’deki gizemli kazı sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz