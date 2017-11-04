Son dakika: Muğla'da o FETÖ'cü yakalandı! İçlerinde kritik isimler var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 9 şüpheli, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Söğüt Mahallesi ve Bozburun Mahallesi'nde bir grup FETÖ üyesinin yurt dışına tekneyle kaçma hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı.

GİZLENDİKLERİ ARAZİDE YAKALANDILAR

Harekete geçen ekipler, gizlendikleri iki otomobilde ve arazide 9 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle haklarına arama kararı bulunan şüphelilerde, 4 sahte kimlik ile yüksek miktarda dolar ve avro ele geçirildi.

BYLOCK KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtilen şüphelilerin, yürütülen soruşturmalar kapsamında devlet memurluğundan ihraç edildikleri bildirildi.

ARALARINDA ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLULARI DA VAR

Gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün Aydın sorumlusu Abdulbekir K, eşi ve Erzurum'un sözde üst düzey yöneticisi Ü.Ü. olduğu belirlendi.

Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.