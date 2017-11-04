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'nin atağı Almanları rahatsız etti

Giriş Tarihi: 4.11.2017 16:52 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 17:33
Türkiye'nin yerli otomobil atağı Almanları rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan hamlesi 'yı rahatsız etti.

'da yayın yapan 'te çıkan yazıda, 'nin için harcayacağı paranın çöp olacağı ifade edildi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı 'ın talebi üzerine harekete geçen 5 firma ile yerli otomobil için ilk adımı attı.

5 Babayiğit firmanın imzalarını attığı dev proje, 2021 yılında sonuçlarını verecek.

CHP'DEN KİRLİ KAMPANYA

Projenin detaylarının yavaş yavaş belli olmasından sonra 'li vekiller, proje hakkında karalama kampanyası başlattı. Türkiye'nin dünyanın dev markalarıyla rekabet edemeyeceğini belirten CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, projenin havada kalacağını söyledi.

ALMANLAR DA RAHATSIZ
CHP'nin bu açıklamalarından sonra yerli otomobille ilgili bir açıklama da Almanya'dan geldi.

"BU PARAYA YAZIK OLACAK"
Ülkede yayın yapan Die Welt'te çıkan yazıda, Türkiye'nin bu projesiyle paralarını çöpe attığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok hırslı bir şekilde projeyle ilgilendiğini ifade eden Almanlar, "Bu intihar etmektir. Bir dereceye kadar modern bir otomobil geliştirmek için en az yarım milyar avro yatırım gerekir. Bu paraya yazık olacak, kolayca sokağa atılacak." yorumunda bulundu.

OTOMOBİLİN İHRACI
Haberin detaylarında ise otomobilin ihracının da imkansız olacağı belirtilerek, "Tecrübesiz Türk şirketleri, Avrupalı ülkelerin alıştığı kalitede bir otomobil imal edemeyecekler" ifadeleri kullanıldı.

CHPli vekil yerli otomobili hedef aldı

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Türkiye'nin yerli otomobil atağı Almanları rahatsız etti
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