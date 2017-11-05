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'da hava saldırısı!

AA

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Giriş Tarihi: 5.11.2017 16:21 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 20:53
Afganistan'da hava saldırısı!

'da düzenlenen hava saldırısında, 14 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Çardere ilçesinde düzenlenen hava saldırısında sivillerin vurulduğu ileri sürüldü.

Kunduz İl Şura Vekili Huş Ahmad Nasratyar, dün gece saatlerinde ilçenin bombaladığını iddia edildi. Saldırıda 14 sivilin öldüğünü ifade eden Nasratyar, ölenlerin arasında 3 çocuğun da bulunduğunu kaydetti.

Kunduz'daki Kumando Birlikleri Sözcüsü Cavid Selim ise saldırıda ölenlerin üyesi olduğunu söyledi. Selim, söz konusu operasyonda yaklaşık 50 örgüt militanının öldürüldüğünü aktardı.

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Afganistan'da hava saldırısı!
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