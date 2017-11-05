Afganistan'da hava saldırısı!

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Çardere ilçesinde düzenlenen hava saldırısında sivillerin vurulduğu ileri sürüldü.
Kunduz İl Şura Vekili Huş Ahmad Nasratyar, dün gece saatlerinde ilçenin bombaladığını iddia edildi. Saldırıda 14 sivilin öldüğünü ifade eden Nasratyar, ölenlerin arasında 3 çocuğun da bulunduğunu kaydetti.
Kunduz'daki Kumando Birlikleri Sözcüsü Cavid Selim ise saldırıda ölenlerin Taliban üyesi olduğunu söyledi. Selim, söz konusu operasyonda yaklaşık 50 örgüt militanının öldürüldüğünü aktardı.