‘Bu millet teröristlere asla fırsat vermeyecek’

Başbakan Binali Yıldırım
dün Erzincan
'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen "Kemaliye- Dutluca Yolu Temel Atma Töreni"nde halka hitap etti. Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:
KUZEYLE GÜNEYİ BAĞLIYOR:
Bir asırdır beklenen an geldi. Kemaliye, İliç ve Arapgir'in kaderini değiştirecek projenin temelini attık. Bu projeye siz şahit oldunuz, biz şahit olduk ama bizden sonra gelecekler, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra bu yollardan geçenler, hepimizi rahmetle iyilikle anacaklar. Çünkü bu yollarda çok ocaklar söndü. Çok vatandaşlarımızı kaybettik. Yol tamamlanınca Kemaliye tünelinden giren vatandaşlar tünel ve köprülerden geçerek, Dutluca'ya ulaşacak, virajlardan kurtulacak. Dutluca'dan sonra feraha çıkıyorsunuz. Ondan sonra artık Arapgir, Malatya, Diyarbakır, Suriye'ye kadar gidiyor. Bu yolun en önemli özelliği şu; Karadeniz ile Güneydoğu'yu hatta Suriye ve Arap Yarımadasına kadar birbirine bağlıyor. Yani kuzey ve güney koridoru.
BU MİLLET FIRSAT VERMEYECEK: Türkiye
yollarıyla, havaalanlarıyla, hastaneleriyle, fabrikalarıyla büyük ilerlemeler kaydetti. Bunlar milletin desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve arkadaşlarının sayesinde gerçekleşti. Yolları, havaalanlarını, hastaneleri, köprüleri, tünelleri yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz, alçaklara geçit vermeyeceğiz. Vatanın, milletin birliği, beraberliği, kardeşliği için elimizde ne imkan varsa evelallah sonuna kadar kullanacağız. Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar, terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın. Bu millet asla ve asla ne FETÖ
'cülere ne bölücülere ne de DEAŞ
'çılara fırsat vermeyecek.
BOŞ LAFA KARNIMIZ TOK:
Erzincan'daki Apçağa Köyü'nde doğan ve 1930'lu yıllarda öğretmen olarak Sivas'a atandığında görev yapacağı köye gidemeyen Ahmet Kutsi Tecer "Orada bir köy var uzakta" dizelerini yazmıştı. 50 bin köyümüz var, hepsine de gidiyoruz. Hepsinin de yolu, suyu var. Hepsinde de ocaklar tütüyor, vatandaşlarımız orada huzurla yaşıyor. Millete, memlekete hizmet bu. Boş lafa karnımız tok. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidardır AK Parti
iktidarı.
Başbakan Binali Yıldırım Kemaliye'de yol temel atma törenine katıldı.
KONUŞ BABAM KONUŞ:
Muhalefet zavallı, ne yapsın. Hiçbir şey yok, konuşuyor. Konuş babam konuş. Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi. Bizim onlara laf yetiştirecek zamanımız yok. Gece gündüz çalışacağız, daha çok hizmet yapacağız. İnsanımızın yüzünü güldüreceğiz. Sizlerin ayağının taşa dokunmaması için her türlü hizmeti yapacağız. Çıkmışlar, Türkiye'yi şikayet ediyorlar. "Türkiye'ye gelmeyin, Türkiye'de güvenlik yok. 2 Kardeşim bir insan memleketini şikayet eder mi, yazık, günah. Bu memleket hepimizin. Burada sevinçte de kederde de bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, birlikte Türkiye olacağız.