Cumhurbaşkanı Erdoğan Nebi Güdük'ün cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürlüğü görevinden emekli olan Nebi Güdük'ün(66) cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden Nebi Güdük'ün cenazesine katıldı

7 yıldır hastalıkla mücadele eden Güdük'ün cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kırşehir'e gönderilecek.





NEBİ GÜDÜK KİMDİR?

Kocaeli Ensar Vakfı Onursal Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Daire Başkanı Nebi Güdük'ün, aynı zamanda Kırşehir'de 15 yıllık öğretmenlik geçmişi var. 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul Caddesi Kent Konut 1. Etap'ta ikamet eden Güdük, ilik kanserinden dolayı hayatını kaybetti. 1951 doğumlu olan Nebi Güdük evli ve 4 çocuk babasıydı.Güdük ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşıydı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cenaze töreni öncesi Fevziye Camii ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca Büyükşehir trafik zabıtası da görev başında. Hürriyet ve Cumhuriyet Caddeleri'nde hatalı park edilen araçlar çekiliyor. Fethiye Caddesi ve Cevdet Döngel Caddesi'ne de polis barikatlar kurdu. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de hazır bekliyor. Kaynak: Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı.