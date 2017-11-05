Darbeci astsubaydan komutanlara emir

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
'ın derdest edilerek kaçırılması eyleminin sorgulandığı dava dosyasında bulunan bir fotoğraf, darbenin nasıl öne alındığını ve terör örgütünün hiyerarşik yapısının ordudaki rütbeleri nasıl alt üst ettiğini gözler önüne serdi. Genelkurmay Çatı
davası dosyasındaki fotoğraflarda, darbe gecesindeki etkinliği net olarak görünen isim, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir astsubayı Serhat Pahsa
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KOD ADI 'RAUF'
O gün izinli olmasına rağmen Genelkurmay'a gelen ve darbeci Tuğamiral Sinan Sürer başta olmak üzere üst düzey rütbelilere talimatlar yağdıran 'Rauf' kod adlı Pahsa'nın onlarca fotoğrafı, darbecilerin MİT
Müsteşarı Hakan Fidan
ile Genelkurmay Başkanı Akar görüştükten sonra kalkışmayı nasıl öne çektiklerinin de belgesi.
FİDAN'DAN 3 DAKİKA SONRA:
MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı Akar'ın yanından saat 20:22'de çıkıyor. 20:25'te de az önce Fidan'ın çıktığı kapıda darbeci Serhat Pahsa beliriyor.
O KELEPÇELER İLK KEZ (21:36):
Darbecilerin Genelkurmay Başkanı, 2'nci Başkan ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kaçırmak için hazırlıklarını büyük oranda tamamladıkları saatlerde Pahsa, darbeci Özel Harekâtçılardan biriyle kapıdan çıkıyor. Askerin elindeki beyaz plastik kelepçe, birilerini derdest etmeye gittiklerinin göstergesi.
ÇOLAK REHİN ALINIYOR (21:46:06):
Pahsa, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki
Çolak'tan birkaç saniye önce binaya giriyor. Bu sırada Çolak da içeri giriyor. O orada Pahsa, tam karşısındaki Özel Harekât personeline harekete geçmesi emrini veriyor.
DELİLLERİ TEMİZLEDİ
UYAR'I KENDİSİ GÖTÜRÜYOR (21:46:57):
Özel Harekâtçılar Zeki Çolak
'ı yere yatırıp rehin alırken darbeci astsubay da KKK Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar
'ı rehin alarak yukarı kata çıkarıyor. Pahsa bu dakikalarda Orgeneral Salih Zeki Üçok. Orgeneral İhsan Uyar ve Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü'nün derdest edilmiş halde Akıncı Üssü'ne götürülüşlerini de koordine ediyor.
DİRENENLERİ UZAKLAŞTIRTIYOR (22:18):
Zeki Çolak ve diğer 2 general kapıdan çıkarıldıktan sonra Serhat Pahsa, darbecilere karşı çıkan ve bu nedenle elleri arkadan kelepçelenerek yere yatırılan görevlilerin uzaklaştırılması talimatını veriyor.
AKAR'IN KILICINI DA ÇIKARTIYOR (23:31):
Rehin alma işlemlerini tamamlayan Pahsa bu kez, bir genelkurmay başkanı için simgesel önem taşıyan kılıcını da makam odasından çıkarttırıyor. Darbeci Pahsa, saat 04:00 sıralarına kadar kaldığı Genelkurmay binasında çatışmalardan kaynaklı delilleri yok etmek için yapılan temizliğe de refakat ediyor.