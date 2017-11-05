FETÖ’cü doktorların imamı Bodrum'da yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Van'da öğretmen olan ve meslekten ihraç edilen N.B. ve eşi E.B, Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde yakalandı.

Van'da FETÖ/PDY üyesi doktorların imamı olduğu öğrenilen N.B. ve eşi, Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince ve Van Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan firari imamın emniyetteki işlemlerinin ardından Van'a gönderileceği öğrenildi.

