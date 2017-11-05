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’cü doktorların imamı 'da yakalandı

İHA

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Giriş Tarihi: 5.11.2017 17:05
FETÖ’cü doktorların imamı Bodrum'da yakalandı

Van’da / üyesi doktorların imamı, 'nın ilçesinde eşi ile birlikte yakalandı.

/ terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Van'da öğretmen olan ve meslekten ihraç edilen N.B. ve eşi E.B, 'nın ilçesi Ortakent Mahallesi'nde yakalandı.

Van'da FETÖ/PDY üyesi doktorların imamı olduğu öğrenilen N.B. ve eşi, Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Van 4. ve Van Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan firari imamın emniyetteki işlemlerinin ardından Van'a gönderileceği öğrenildi.

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FETÖ’cü doktorların imamı Bodrum'da yakalandı
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