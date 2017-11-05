Kaçırılan 3 Türk için Bakanlık devrede

Libya
'da önceki gün saat 11.30'da başkent Trablus'un yaklaşık bin kilometre güneyindeki Ubari kentinde 3'ü Türk, 4 çalışan silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Türk işçi
lerin bağlı olduğu ENKA İnşaat şirketi ikisi geçici görevle Tunus'ta bulunan 3 işçinin, şantiye dışında seyahat halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını doğruladı. Yerel yetkililer, dördüncü işçinin milliyeti konusunda Alman vatandaşı derken, Libyalı elektrik şirketi Güney Afrikalı olduğunu belirtti. Bir yerel yetkili, dört kişinin elektrik santrali ile Ubari'deki havaalanı arasındaki yolda kaçırıldığını söyledi.
KİMİN KAÇIRDIĞI BELLİ DEĞİL
Libya'nın Ubari Belediyesi Vekili Ömer Kuki, yaptığı açıklamada Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH
) bağlı güvenlik güçlerinin kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Kuki, henüz işçileri kimin, ne için kaçırdıklarının öğrenilemediğini söyledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde (UMH) Yerel Yönetimler Bakanı Bidad Kansu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mühendislerin serbest bırakılması için herkesin birleşmesi ve santraldeki korumanın yoğunlaştırılması gerekir" dedi. Güneydeki halka bölgenin düşmanlarını yok etmek için imkanlarını seferber etmeleri çağrısında bulunan Kansu, Türk işçileri kaçıranları "ajanlar" ve "haydutlar" olarak nitelendirdi.
ŞARTSIZ SERBEST BIRAKILSIN
Libya'daki Tuareg kabilelerinin kurduğu Tuareg Yüksek Konseyi yaptığı açıklamada çalışanların serbest bırakılması için ülkedeki kabilelere ve yetkili taraflara harekete geçme çağrısı yaptı. Açıklamada, aidiyetleri ne olursa olsun kaçıran grubun, "şartsız olarak" işçileri serbest bırakması istendi. Başbakan Binali Yıldırım
dün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa el Sarraj ile telefonda görüşerek, Türk işçilerin bir an önce kurtarılması beklentisini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı
da yerel makamlarla yakın temas halinde konuyu takip ediyor.